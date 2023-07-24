Нафтове ралі призупинилось перед підвищенням ставок ФРС та ЄЦБ

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки трейдери очікують нових сигналів про підвищення ставок від центробанків США та Європи, а скорочення пропозиції і надії на стимулювання попиту в Китаї підтримують ціну Brent на рівні 80 доларів за барель.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 16 центів, або на 0,2%, до 80,91 долара за барель до 04:44 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 76,90 доларів за барель,подешевшавши на 17 центів, або на 0,2%,

Минулого тижня ціни на нафту зросли на 1,5% і 2,2% відповідно, що стало четвертим тижневим зростанням поспіль, оскільки очікується, що пропозиція скоротиться після скорочення видобутку ОПЕК+.

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"Хоча чергове підвищення ставки ФРС на цьому тижні може викликати деяку короткострокову волатильність цін, ми очікуємо, що посилення ринкової кон'юнктури на тлі скорочення поставок ОПЕК і посилення ринкових спекуляцій щодо подальшого стимулювання в Китаї продовжить підвищувати ціни до 3 кварталу 23 року", - відзначають аналітики Національного австралійського банку.

Аналітик CMC Markets Леон Лі заявив, що очікує, що ціни на нафту WTI зрештою знову досягнуть 80 доларів завдяки "сезонному відновленню попиту".

Інвестори врахували підвищення процентних ставок Федеральним резервом та Європейським центральним банком на чверть пункту цього тижня, тому основна увага буде прикута до того, що скажуть голова ФРС Джером Пауелл та президентка ЄЦБ Крістін Лагард щодо майбутніх підвищень ставок.

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Зростання процентних ставок стримує інвестиції та зміцнює долар, що робить деноміновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют.

Учасники ринку також очікують, що Пекін запровадить цілеспрямовані заходи стимулювання для підтримки своєї слабкої економіки, що, ймовірно, збільшить попит на нафту в країні, яка є споживачем №2 у світі.

Економічна правда