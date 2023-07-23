НБУ за тиждень продав понад 594 мільйони доларів з резервів 

За тиждень з 17 по 21 липня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 594,66 млн доларів і купив 3,78 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 594,66 млн доларів – дещо більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 401,58 млн. При цьому регулятор купив 3,78 млн доларів проти купівлі 0,86 млн дол тижнем раніше.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

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Загалом від початку року НБУ продав вже 13,930 млрд доларів і купив 189,4 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

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