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Банки Вірменії, Грузії та Киргизії припиняють співпрацю з російською "Юністрім" через санкції США

Субота, 22 липня 2023, 15:55

Банки Вірменії, Грузії та Киргизії припинили співпрацю з російською платіжною системою "Юністрім" після того, як США ввели блокуючі санкції проти неї.

Про це повідомляє Forbes. 

Зазначається, що вірменські банки, серед яких Ардшинбанк Армекономбанк і Евокабанк, повідомили про припинення переказів через "Юністрім". Серед грузинських банків перекази призупинив Bank of Georgia. 

Також російська платіжна система припинила роботу і серед  киргизьких банків "Компаньйон", DemirBank. Asia Alliance Bank і Айил банк. 

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"FINCA Bank заявив, що призупинив видачу і відправлення коштів через "Юністрім" у доларах і євро, при цьому на рублі обмеження не поширюється", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що платіжна система "Юністрім" 20 липня потрапив під блокуючі санкції США. 

Нагадаємо:

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Державний департамент США в четвер оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні Росії.

Економічна правда. 

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