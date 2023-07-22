У двох областях сталися аварії на електрообладнанні – Міненергетики

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Станом на 22 липня на обладнанні оператора системи електропередачі у Львівській та Миколаївській областях сталися аварії, споживачі не знеструмлювалися.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

"Через аварію відключився трансформатор на підстанції 220 кВ оператора системи електропередачі у Львівській області. Це призвело до відключення лінії електропередачі. Споживачів заживили через резервні лінії", – йдеться в повідомленні.

Також у Миколаївській області відключалася повітряна лінія оператора системи передачі 750 кВ в, проте споживачі не знеструмлювалися. Наразі повітряна лінія виведена в ремонт.

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Крім того, На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів.

"Зокрема, без живлення лишилися дві вугільні шахти. Під землею на певний час були заблоковані працівники. Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – додають в міністерстві.

Внаслідок обстрілів без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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Також у Херсоні заживили понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. Залишаються без світла 12 тисяч споживачів.

Економічна правда.