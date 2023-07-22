Центробанк РФ підвищив ключову ставку на 100 базисних пунктів до 8,5%

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Центральний банк РФ підвищив процентну ставку на 100 базисних пунктів до 8,5%, оскільки слабкий рубль посилив інфляційний тиск через жорсткий ринок праці та високий споживчий попит.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це вперше регулятор підвищив ставки більше ніж за рік.

Після вторгнення в Україну Центробанк РФ різко підвищив ставку до 20%, поступово знижуючи її до 7,5% у вересні 2022 року.

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У Центробанку заявляють, що проінфляційні ризики суттєво зросли в середньостроковій перспективі, а збільшення внутрішнього попиту перевищує можливості розширення виробництва, в тому числі через обмежену доступність трудових ресурсів.

Також регулятор підвищив свій прогноз інфляції на кінець року до 5,0-6,5% з 4,5-6,5% і заявив, що не допускає подальшого підвищення на майбутніх засіданнях.

Рішення підняти ключову ставку здивувало аналітиків, яких опитало видання, оскільки вони прогнозували підвищення на 50 базисних пунктів.

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Однак останніми днями деякі аналітики переглянули свої прогнози, щоб передбачити ще більший ріст, оскільки дані про інфляцію цього тижня показали стрибок інфляційних очікувань домогосподарств у липні та прискорення щотижневого зростання споживчих цін у Росії.

"Набагато більше, ніж очікувалося, підвищення процентної ставки на 100 базисних пунктів... підкреслює занепокоєння політиків щодо ризиків інфляції", – сказав Вільям Джексон, головний економіст Capital Economics з ринків, що розвиваються.

Тиск на рубль також посилився після невдалого збройного заколоту групи найманців Вагнера наприкінці червня.

Економічна правда.