Україна планує до кінця року вивести на ринок Китаю низку нових агротоварів

Підкомісія з українсько-китайського торговельно-економічного співробітництва обговорила перспективи виведення до кінця року на ринок Китаю нових товарних позицій.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Сторони обговорили умови та необхідні кроки для взаємної торгівлі, особливо відкриття нових товарних позицій для експорту української продукції, зокрема мед, борошно, рибна продукція, м'яса птиці, горох, свіжа лохина, кормів для продуктивних тварин (преміксів), тощо", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні понад 900 українських підприємств мають право експорту власної продукції до Китаю, зокрема кукурудзи - 227 підприємств, молоко та молочні продукти - 35, соя - 55, ячмінь - 51, шроти та жоми - 48, яловичина - 6 і заморожена лохина та чорниця – 10, додали у відомстві.

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За результатами зустрічі домовились про підготовку до підписання протоколів на експорт українських товарів до кінця року, а також про початок обміну досвідом ветеринарними фахівцями України та Китаю.

Економічна правда