"Укрексімбанк" отримав у першому півріччі 2 мільярди прибутку

"Укрексімбанк" завдяки чистому прибутку червня в 440 млн грн завершив перше півріччя 2023 року з прибутком в 1,976 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

За аналогічний період 2021 року банк заробив 1,1 млрд гривень, йдеться у повідомленні.

"У структурі доходів більшу частину продовжує займати процентий дохід, який формує робочий кредитний портфель банку", - пояснили у держбанку.

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У банку додали, що за перше півріччя "Укрексімбанк", за даними наглядової статистики НБУ, посів перше місце на ринку за кредитуванням юросіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 1 червня 2023 року).

Також банк був лідером за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23).

У банку також заявили про повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 роках, на суму 18,5 млрд грн.

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Економічна правда