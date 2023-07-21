Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при витрачанні бюджетів під час війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників місцевої влади відкласти видатки, які не спрямовані на наближення перемоги та розв'язання критичних питань.

Про це він заявив під час засідання уряду в п'ятницю, 21 липня.

"Поставте собі запитання – яким чином рішення, яке ви приймаєте, наближає нашу перемогу чи розв'язує критичне питання? Якщо відповідь - жодним, то відкладіть його на повоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд неодноразово заявляв про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування.

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Прем'єр озвучив п'ять основних пріоритетів витрачання бюджетних коштів. До них увійшли сфера оборони, соціальні програми, фінансування медицини та освіти, критичної інфраструктури та відновлення.

"Звертаюся до керівників місцевої та центральної влади. Усі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду і розуміння пріоритетів", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що оборона й безпека є абсолютним пріоритетом державних видатків.

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За його словами, на потреби оборони за перші шість місяців 2023 року уряд виділив 672 млрд грн.

"За цей час абсолютно всі податки громадян і бізнесу становили 600 млрд грн. Тобто кожну гривню і кожну копійку, яку громадяни України сплачують до бюджету, ми одразу спрямовуємо на зарплати військових, на техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії. Оборона й безпека була, є і буде абсолютним пріоритетом державних видатків", - зазначив він.

"Сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам змогу реалізовувати реформи та проєкти без бюджетного фінансування. Адже повторю ще раз, наразі пріоритети: безпека й оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення", - наголосив прем'єр.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.

Перед цим Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

Це збурило суспільство, як і ідея міняти під час війни на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України.