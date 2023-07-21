У РФ придумали новий спосіб переведення з-за кордону західних активів в обхід санкцій 

Держдума ухвалила закон, що дозволяє зареєстрованим за кордоном компаніям засновувати в російських спеціальних адміністративних районах (САР) дочірні структури з передачею їм своїх активів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Закон дозволяє зареєстрованим за кордоном компаніям засновувати в російських спеціальних адміністративних районах (САР) дочірні структури з передачею їм активів, а також обмінюватися акціями компаній, які редоміцилюються, на папери резидентів САР - міжнародних компаній", - повідомляє, зокрема, "Інтерфакс".

Іншими словами, закон покликаний створити умови для обходу санкційних обмежень за допомогою компаній, створених за кордоном, які засновуватимуть свої дочірні структури в спеціально створених для цього "спецрайонах" РФ і передаватимуть їм свої закордонні активи. У документі цей механізм названо процедурою інкорпорації.

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Йдеться про спецрайони на островах Руський (Приморський край) і Жовтневий (Калінінградська область).

Від "зарубіжного" засновника вимагається протягом року передати новоствореній компанії свої активи, що були на момент її реєстрації, але не менше ніж на 800 млн рублів.

Також створюється механізм обміну акцій російських "дочірніх" структур на акції материнських "зарубіжних" компаній.

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Засновником компанії в РФ може стати створена за кордоном структура, яка мала на 1 березня 2022 року акції, що торгуються на біржах.

Нагадуємо:

Сенс цього закону розкриває поняття "спеціальних адміністративних районів". Такі райони являють собою російський варіант офшорних зон, основною метою яких є редоміциляція (переміщення з однієї офшорної юрисдикції в іншу) компаній, створених на території іноземних держав російськими підприємцями.

У російських джерелах можна знайти згадки про низьку привабливість спеціальних адміністративних районів, що підтверджується і статистикою. Так, на території о. Русскій (Приморський край) зареєстровано лише п'ять міжнародних компаній, а на території о. Октябрський (Калінінградська область) зареєстровано 63 учасники.