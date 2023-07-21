Після атак на порти Півдня РФ переключилася на агропідприємства регіону

Нічна атака РФ знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю на Одещині.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку", – зазначив він.

Після атак на портову інфраструктуру російські війська переключилися на аграрні підприємства регіону.

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"Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури [ворог] переключився на аграрні підприємства регіону", — наголосив очільник ОВА.

Окупанти намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Вони спрямовували ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

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Російська армія вночі проти 21 липня атакувала Одеську область ракетами "Калібр" з Чорного моря.

Протягом трьох попередніх ночей російські війська атакували портову інфраструктуру півдня України. Зокрема, вночі 20 липня армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі й Миколаєві.

Інститут дослідження війни припускає, що російські війська посилили атаки по українських портах та інфраструктурі у ймовірній спробі Кремля використати вихід із Чорноморської зернової ініціативи, аби домогтися "значних поступок" від Заходу.