Після атак на порти Півдня РФ переключилася на агропідприємства регіону
Нічна атака РФ знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю на Одещині.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку", – зазначив він.
Після атак на портову інфраструктуру російські війська переключилися на аграрні підприємства регіону.
"Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури [ворог] переключився на аграрні підприємства регіону", — наголосив очільник ОВА.
Окупанти намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Вони спрямовували ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.
Нагадуємо:
Російська армія вночі проти 21 липня атакувала Одеську область ракетами "Калібр" з Чорного моря.
Протягом трьох попередніх ночей російські війська атакували портову інфраструктуру півдня України. Зокрема, вночі 20 липня армія РФ здійснила чергову атаку по південних областях України – в Одесі й Миколаєві.
Інститут дослідження війни припускає, що російські війська посилили атаки по українських портах та інфраструктурі у ймовірній спробі Кремля використати вихід із Чорноморської зернової ініціативи, аби домогтися "значних поступок" від Заходу.