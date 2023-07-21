Українці дещо знизили споживання електроенергії, через негоду без світла були 75 населених пунктів - "Укренерго"

Українці ввечері в четвер, 20 липня, зменшили споживання електроенергії на 7% завдяки зниженню температури, однак потреба в заощадливому використанні залишається.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Вчора ввечері спека тимчасово відступила, що одразу вплинуло на зменшення використання кондиціонерів. Максимальна позначка споживання електрики у вечірні години на 7% знизилася по відношенню до аналогічного показника попереднього дня.

Однак, максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена", - йдеться в повідомленні компанії.

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В "Укренерго" пояснюють, що після масованих ракетних та дронових ударів росіян всі теплові та частина гідроелектростанцій зазнали значних пошкоджень і наразі активно проводять ремонти, щоб відновитися до зими. Також у плановому ремонті знаходяться кілька атомних енергоблоків.

"Тому, зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання у вечірні години, необхідно економно користуватися електроенергією", - додали в компанії.

Для того аби допомогти енергосистемі споживачів закликають дотримуватись ощадливого споживання, особливо в період з 16:00 до 23:00:

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охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

У п'ятницю здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини у вечірні дефіцитні години з 17:00 до 23:00 потужністю до 340 МВт. Експорт електроенергії відсутній.

Через бойові дії та з технічних причин залишаються знеструмленими 384 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Також через негоду були відключення у 75 населених пунктах у Закарпатській, Житомирській, Київській, Черкаській та Сумській областях.

Економічна правда