У червні українці перерахували рекордну суму для ЗСУ

Попри те, що з початку 2023 року українці стали менше донатити на потреби оборони, у червні стався рекорд, коли було зібрано майже половина від усіх донатів з початку року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка проаналізувала надходження до трьох найбільших благодійних фондів України - United24, "Повернись живим" та фонд Сергія Притули.

Загалом за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,35 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го.

Переважну більшість коштів, які українці перерахували на рахунки United24, були призначені на потреби ЗСУ (на оборону) — 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України — 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

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Водночас у червні на оборону United24 отримав 2,4 млрд гривень — це абсолютний рекорд. Крім того, це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року.

Попередній максимум — 2,24 млрд гривень — було зібрано цією платформою в липні 2022 року.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

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Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" — 0,34 млрд гривень проти "середньомісячних" 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п'яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.