Нафта зростає на тлі падіння запасів та скорочення поставок

Ціни на нафту марки Brent на азіатських торгах у п'ятницю, 21 липня, зросли оскільки ринки оцінили перспективи економічного стимулювання Китаю після слабких економічних даних, падіння запасів у США та скорочення поставок з боку ключових виробників.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на Brent зросли на 68 центів до 80,32 долара за барель до 06:00 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 65 центів до 76,30 долара за барель.

"Brent мав намір закритися на 0,6% за тиждень, тоді як WTI мав піднятися на 1,2%, що означало б четвертий тиждень поспіль зростання обох контрольних показників", - пише агентство.

Що вплинуло на ціни

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Слабкі економічні показники Китаю стримували ціни протягом тижня. Другий у світі споживач нафти цього тижня опублікував невтішне зростання ВВП у другому кварталі, підвищуючи ймовірність того, що економіка не досягне 5% річної мети зростання, встановленої урядом.

Проте настрої на товарних ринках підвищилися через сподівання, що центральний уряд запровадить більше заходів стимулювання для підтримки економіки.

Ціни на нафту підвищились внаслідок позитивного коментаря щодо стимулювання Китаю та врахування впливу зміцнення індексу долара США.

Підтримуючи ціни, нещодавні дані, включаючи нижчу за очікуванняінфляцію та уповільнення зростання робочих місць, переконали багатьох інвесторів і аналітиків, що очікуване липневе підвищення ставок Федеральної резервної системи США буде останнім у поточному циклі посилення.

Основні показники пропозиції також підтримали настрої ринку.

Економічна правда