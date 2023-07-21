Курс валют на 21 липня: гривня продовжує зміцнюватися до євро

У п’ятницю, 21 липня, готівкова гривня продовжує зміцнюватись до євро, долар в банках та на "чорному ринку" стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,18 - 37,18 грн проти котирувань у 36,93 - 37,15 у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,29 - 41,59 грн проти курсу 41,3 - 41,63 грн за євро в четвер.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,7 - 37,3 грн (курс на 20 липня – 36,7 - 37,3 грн);

Євро – 41,0 - 41,7 грн (курс на 20 липня – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,55 - 37,15 грн;

Ощадбанк – 36,45 - 37,65 грн;

Укрексімбанк – 36,7 - 37,5 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда