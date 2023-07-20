Український освітній стартап Preply залучив 70 мільйонів доларів фінансування

Освітній стартап Preply, заснований українцями, залучив 70 млн дол у вигляді акціонерного та позикового капіталу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це дозволило збільшити обсяг серії С до 120 млн дол. Команда компанії зросла до 500 співробітників 60 різних національностей у 30 країнах світу.

Новий раунд фінансування очолила компанія Horizon Capital, що спеціалізується на інвестиціях в акціонерний капітал, за участі Reach Capital, Hoxton Ventures та інвесторів, які брали участь у попередньому фінансуванні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зновим раундом фінансування компанія запускає AI-асистента для репетиторів та розробляє персоналізовані навчальні інструменти.

"Компанія використовує штучний інтелект для масштабування навчання, покращення доступу та зосереджені на процесі здобування нових навичок.

Preply запустила AI-асистента, який дозволяє репетиторам створювати різноманітні вправи, граматичні пояснення, теми для розмов тощо. Викладачі використовують цей інструмент під час занять і в перервах між ними, щоб допомогти з домашніми завданнями та плануванням уроків, таким чином звільняючи час для більш складних завдань, які вимагають більшого залучення людини", - розповіли в компанії.

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Preply - онлайн-платформа для вивчення іноземних мов, маркетплейс, який поєднує репетиторів із сотнями тисяч студентів у 180 країнах світу (понад 35 000 викладачів викладають більше 50 мов).

Заснована у 2012 році трьома українськими співзасновниками Кирилом Бігаєм, Сергієм Лук'яновим та Дмитром Волошиним, має офіси в Барселоні, Нью-Йорку та Києві.

Економічна правда