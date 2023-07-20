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Україна отримає $1,5 мільярда позики від Світового банку під гарантії Японії

Четвер, 20 липня 2023, 17:34 - Олексій Павлиш
 
фото: Telegram Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Про це він повідомив у Telegram після підписання відповідної угоди Мінфіном та Світовим банком під час зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

За словами Шмигаля, кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

"Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету", - додав прем'єр.

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Також за результатами зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку  Антонеллою Бассані та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою Шмигаль повідомив, що Група Світового банку планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики.

"Обговорили також підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення (RDNA3), яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом росією Каховської ГЕС. Крім того, IFC готує програму підтримки малого й середнього бізнесу в Україні", - додав очільник уряду.

Економічна правда

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фінанси Кабмін Шмигаль Світовий банк Японія
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