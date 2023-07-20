Українці не хочуть платити податки через низькі доходи та сумнівні державні видатки – опитування

80,3% опитаних українців у відповідь на запитання "Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?" обрали варіант "Через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя" (можна було обрати декілька варіантів).

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант "Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують".

"Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки. На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей. Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.

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На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей", - йдеться у результатах опитування.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 11 травня по 12 червня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Економічна правда