Мінфін очікує отримати мільярди доларів від податків на заморожені російські активи в ЄС

У Міністерстві фінансів розраховують, що Україна може залучити податки від заморожених в ЄС російський активів, їх обсяг може становити мільярди доларів на рік.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП.

Марченко нагадав, як працює механізм компенсації російських активів: є рішення ООН про те, що будь-які втрати активів мають бути компенсовані. Також було створено певний механізм, яким займається Міністерство юстиції, Реєстр збитків завданих агресією РФ Україні.

У межах формування реєстру було створено компенсаційний фонд, в який мають бути залучені всі вилучені активи РФ.

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"Реальність така, що більшість суверенних активів Росії зараз зберігаються на території Європейського Союзу. Вони знаходяться у формі цінних паперів. Ці цінні папери приносять прибутки. З цих прибутків сплачуються податки – в тих країнах, де ці прибутки генеруються. Прибутки і суверенні активи заморожені", – зазначив очільник Мінфіну.

А тому Україна має цілком логічне бажання знайти політичний спосіб вилучення цих активів на відновлення України. Зараз це є основним треком діяльності Мінфіну.

Однак, за словами Марченка, до вилучення активів потенційно найбільш можливим рішенням є залучення Україною податків на прибутки з цих активів.

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"І я вважаю, що це те джерело, яке вже зараз може працювати на користь відновлення", – додав міністр.

Якщо говорити про обсяг податку на доходи з російських активів, то Марченко називає їх "надзвичайно великими" та уточнює, що це можуть бути мільярди доларів на рік.

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