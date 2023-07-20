Військові дії повністю змінюють органо-мінеральне тіло українського ґрунту - Держекології

Збройна агресія РФ псує родючість українського ґрунту.

Про це розповіла представниця Державної екологічної інспекції Катерина Літвішко під час брифінгу в Military Media Center.

"Внаслідок ракетних ударів, влучання боєприпасів, уламків та "шахідів", змінюється повністю органо-мінеральне тіло ґрунту. Знижується вологість та кислотність, ґрунт втрачає свою родючість, безпосередньо знижується гомогенність ґрунту. Це також призводить до накопичення різних забруднюючих речовин в самому ґрунті", - пояснила вона.

Крім того, в наслідок неорганізованих викидів в атмосферу і повітря, зокрема в наслідок горіння нафтобази через удари РФ, утворюються сажа, сірчана кислота, продукти окислення нафтопродуктів.

Реклама:

"Вони можуть тривалий час знаходитись в атмосферному повітрі. Тривалість буде залежати від їхньої щільності, безпосередньо швидкості вітру, потім вони будуть накопичуватись на поверхні ґрунтів, рослин, вод. Екосистему не можна розділи як окремі елементи, вплив іде на все", - додала Літвішко.

Нагадуємо:

Раніше вже оприлюднювалися дослідження, які показали, що частина земель в Україні після бойових дій стане непридатною для проживання та використання. Зокрема, це показало дослідження "Вплив війни Росії проти України на українські ґрунти", проведене ГО "Екодія" на землях Вільхівської громади, що біля Харкова.

Реклама:

Характерними виявилися механічний та хімічний вплив.

До прикладу, рух важкої техніки ущільнив ґрунт, погіршив здатність води проникати в нього та зробив його більш вразливим до ерозії. Будівництво фортифікаційних споруд спричинило зсуви, заболочування, осідання ґрунту тощо. А утворення кратерів після вибухів порушило повітряно-водний режим у ґрунтах.

Щодо хімічного забруднення – аналізи проб показали високий рівень забруднення важкими металами. Зокрема, рівень кадмію був перевищений в 5 разів, цинку – в 3,5 раза, молібдену – у 2 рази.

Завдяки особливостям порід, у досліджуваній місцевості, ці забрудники мало загрожували ґрунтовим водам, однак могли нести ризик для рослин.

Важкі метали можуть сприяти порушенню роботи нервової системи чи системи кровотворення, а деякі навіть можуть нести канцерогенний ефект.

Раніше Державна екологічна інспекція України повідомляла, що шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 мільярдів гривень. За даними відомства, зафіксовано, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії було забруднено понад 291 мільйон квадратних метрів та засмічено понад 8 мільярдів квадратних метрів українських земель, сума заподіяної шкоди становить 448,9 мільярда гривень.