В Україні новий рекорд споживання електроенергії: "Укренерго" знову закликає економити

НЕК "Укренерго" о 21:40 в середу, 19 липня, зафіксувало новий літній рекорд споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою", – зазначили в "Укренерго".

Пік споживання знову повернувся на вечірні години - з 21.00 до 22.00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Відтак, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.

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Для того, аби покрити стрімко зростаюче споживання "Укренерго" доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр залучає всі наявні в енергосистемі діючі електростанції, але їхній обсяг суттєво обмежений.

Також ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Тому, зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання ввечері, електроенергією необхідно користуватися економно.

Зокрема, з 16:00 до 23:00 споживачів просять:

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охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнутипотужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Економічна правда