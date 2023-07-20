БЕБ діє лише в рамках законодавства та забезпечує сплату податків та збитків державі – відповідь Бюро на статтю ЕП

У Бюро економічної безпеки заявили, що проводять розслідування відповідно до законодавства та у межах повноважень, а не "кошмарять" бізнес.

Про це йдеться у відповіді БЕБ на матеріал ЕП.

У Бюро зазначили, що назва матеріалу "Як силовики "кошмарять" бізнес" є маніпулятивною.

"Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) здійснюють досудові розслідування у межах кримінальних проваджень, що розпочаті за ознаками кримінальних правопорушень, і діють виключно відповідно до законодавства та у межах своїх повноважень.

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Відповідно до показників звіту Ради бізнес-омбудсмена в останньому кварталі 2022 року було 2 офіційних звернення щодо діяльності БЕБ. У першому кварталі 2023 року таких звернень було 3 що значно менше у порівнянні з іншими органами", – зазначили в відомстві.

Також в Бюро зазначили, що з початку існування відомства розслідували не 2000 кримінальних проваджень, а, зокрема, у першому кварталі 2023 року – 2755 кримінальних проваджень, у 2022 році – 961.

"Загалом з початку року детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у 896 кримінальних провадженнях, у яких 235 особам уже повідомлено про підозру, це майже у 4 рази більше, ніж минулого року. У п’ять разів зросла кількість обвинувальних а актів скерованих до суду - 109, для порівняння: у 2022 році їх було 24. За результатами судового розгляду ухвалено 37 вироків", – додали в БЕБ.

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У Бюро звернули увагу на порівняння в статті різних величин (кримінальних правопорушень і проваджень), не врахування розбіжності у методології формування окремих даних (результати досудового розслідування кримінальних правопорушень обчислюються з числа облікованих у звітному періоді, а кримінальних проваджень – незалежно від дати реєстрації провадження, що призвело до помилкових висновків.

Враховуючи високий відсоток незаконного виробництва та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, державний бюджет недоотримує акцизний податок. Стаття 204 КК України підслідна Бюро економічної безпеки України, а відтак це питання є актуальним та одним із пріоритетних у роботі органу.

"Варто зазначити, що серед скерованих до суду, є кримінальні провадження за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у складі організованої злочинної групи, по яким задокументовано незаконне виробництво, транспортування та реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів. Наразі на стадії судового розгляду перебувають обвинувальні акти, у тому числі за статтями, санкції яких не передбачають покарання у вигляді позбавлення полі", – додали в БЕБ.

У першому півріччі співробітники БЕБ на етапі досудових розслідувань вже забезпечили відшкодування збитків у всіх кримінальних провадженнях на суму 1,6 млрд грн, зокрема за закінченими кримінальними провадженнями – на суму 261 млн грн (для порівняння: у 2022 році – 33,3 млн грн). А також вилучили підакцизні товари, у тому числі обладнання для їх незаконного виготовлення, на суму близько 3 млрд грн. У 2022 році показник за цим напрямом роботи був 431 млн грн.

Щодо згаданих значних обсягів несплати податків з грального бізнесу, у БЕБ наголошують, що ситуація є зворотною. За п’ять місяців 2023 року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу сплатили в чотири рази більше податків, ніж за весь 2022 рік. Сплата податкових платежів станом на 1 червня 2023 року склала понад 2,2 млрд грн. Для порівняння – за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн й левова частка цієї суми була сплачена в останні місяці року, після початку розслідування кримінального провадження та певних процесуальних дій детективів.

Збільшення надходжень до Державного бюджету України є результатом злагодженої співпраці Бюро економічної безпеки України, СБУ, прокуратури та НБУ, резюмували в відомстві.