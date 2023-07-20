Нафта стабільна на тлі невизначеності попиту та падінні запасів

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Ціни на нафту в четвер, 20 липня, залишаються стабільними, оскільки менше, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США та потенційно слабший прогноз попиту мали вплив на інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Вересневі ф'ючерси на Brent впали на 2 центи до 79,44 долара за барель до 05:30 за Гринвічем.

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Серпневі ціни на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1 цент до 75,36 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

На попередній сесії ціни впали, оскільки інвестори віддалися фіксації прибутку після того, як дані показали, що запаси в США впали менше, ніж очікували аналітики.

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Прогноз попиту в Китаї, найбільшому покупцеві сирої нафти у світі, також був неясним через уповільнення економіки.

Агентство пояснює, що цінам на сиру нафту може бути складно знайти чіткий напрямок на тлі змішаних прогнозів глобального попиту в найближчі кілька тижнів.

За словами аналітиків Citi, у попиті спостерігається "змішана картина з більш високим попитом на бензин і авіаційне паливо, але слабкими нафтопродуктами та дизелем".

Вони зауважили, що ціни на нафту марки Brent піднялися до вищого діапазону в липні після того, як застрягли в діапазоні від 72 до 78 доларів у травні та червні, що підтримується скороченням видобутку в Саудівській Аравії та геополітичними ризиками.

Економічна правда