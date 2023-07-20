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Курс валют на 20 липня: готівковий євро стабілізується

Четвер, 20 липня 2023, 09:49 - Анастасія Жарикова
 
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У четвер, 20 липня, готівковий євро дещо подешевшав на "чорному ринку" та в банках, курс долара стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,97 - 37,14 грн проти котирувань у 36,91 - 37,15 у середу.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,33 - 41,58 грн проти курсу 41,36 - 41,66 грн за євро в середу.  

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,7 - 37,3 грн (курс на 19 липня – 36,7 - 37,3 грн);
  • Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 19 липня – 41,0 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,55 - 37,15 грн;
  • Ощадбанк – 36,5 - 37,6 грн;
  • Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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