Всі розділи
Укр / Рус

Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"

Четвер, 20 липня 2023, 09:00 - Економічна правда

На обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбуд", правоохоронні органи проводять слідчі дії. 

Про це повідомив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір. 

"Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбуд". Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо", – зазначив Кушнір. 

Кушнір додав, що компанія працює виключно у правовому полі, тому він переконаний, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. 

Реклама:

Слідчі дії в "Київміськбуді", за даними ЕП, проводить Нацполіція. 

Наразі, за словами Кушніра, "Київміськбуд" продовжує роботу у штатному режимі, будівництво триває.

Економічна правда

Реклама:
будівництво Київ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Безпечні укриття: як покращити цивільний захист 19 липня 2023, 17:52
Чи можна вберегти кошти в умовах війни: в Україні з’явилися перші REIT-фонди 18 липня 2023, 13:22
Чи вистачить в Україні фахівців для будівництва Каховської ГЕС 18 липня 2023, 08:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті