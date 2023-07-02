У Львові зводять першу в Європі школу за допомогою будівельного 3D-принтера

У Львові за допомогою 3D-принтеру зводять новий корпус школи, який розмістить 100 учнів молодших класів.

Про це повідомив віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"3D-принтером зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів", – зазначив Федоров.

За його словами, така технологія дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали. Відтак, для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб.

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Проєкт з будівництво школи за допомогою 3D-друку стане першим у Європі.

Будівництво корпусу стартувало в кінці травня 2023 року. Це буде новий навчальний корпус для першокласників школи № 23. Загалом відкриття корпусу заплановано на 1 січня наступного року.

Економічна правда.

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