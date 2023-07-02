Херсонщина отримала 430 генераторів, закуплених урядом Японії
Неділя, 2 липня 2023, 14:22 -
У рамках програми розвитку ООН Херсонська область отримала 430 генераторів, які були закуплені урядом Японії.
Про це повідомляє пресслужба Херсонська ОВА у Facebook.
"Від програми розвитку ООН Херсонщина отримала 430 генераторів. Обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незабаром генератори будуть доставлені в громади регіону, щоб оперативно відновити базові послуги для постраждалого через підрив росіянами Каховської ГЕС населення.
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