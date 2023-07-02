США повинні знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс getty images

заявив, що відмова Вашингтону від економічних відносин з Китаєм була б нерозумним кроком з огляду на глибоку економічну взаємозалежність, тому Сполучені Штати повинні спробувати диверсифікувати свої ланцюги постачання.

Про це пише Reuters.

За його словами, Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має все більше економічну, дипломатичну, військову і технологічну силу для цього.

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Бернс додав, що у сучасному світі жодна країна не хоче опинитися у залежності від одного постачальника критично важливих корисних копалин і технологій.

"Відповідь на це полягає не в тому, щоб відокремитися від економіки на кшталт китайської, що було б нерозумно, а в тому, щоб розумно знизити і диверсифікувати ризики, забезпечивши надійні ланцюги поставок, захистивши нашу технологічну перевагу та інвестуючи в промисловий потенціал", – сказав Бернс.

Економічна правда.

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