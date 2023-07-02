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НБУ за червень продав майже 1,8 мільярда доларів з резервів

Неділя, 2 липня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Національний банк за тиждень з 26 по 30 червня на міжбанківському валютному ринку купив 12,62 млн доларів і продав 532,97 млн доларів, загалом за червень регулятор продав 1,798 млрд доларів. 

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 5312,97 млн доларів,  загалом за червень регулятор продав 1,798 млрд доларів.

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Минулого тижня обсяг продажу з резервів становив 435,82 млн. При цьому регулятор купив 12,62 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Загалом від початку року НБУ продав вже 12,455 млрд доларів, а купив – 177,89 млн доларів. 

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НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань перед МВФ, правління Національного банку затвердило Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

НБУ міжбанк резерви
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