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Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Середа, 19 липня 2023, 18:48 - Олексій Павлиш

У четвер 20 липня запланована акція протесту жителів польського міста Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску "Дорогуськ".

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, об 11:00 год. 20 липня 2023 року розпочнеться акція протесту місцевих жителів м. Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску "Дорогуськ" у зв’язку з існуючою забороною пропуску легкових транспортних засобів в пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страйкарі, за попередніми даними, планують пропускати в обох напрямках по 2 автомобілі за годину, що фактично унеможливить рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і, відповідно, і для виїзду також.

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"Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів в Україну та у зворотньому напрямку, і обирати інші пункти пропуску", - додали в Митній службі.

Економічна правда

митниця Польща
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