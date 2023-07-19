Акції агрохолдингу "Кернел" впали після масованого ракетного обстрілу порту "Чорноморськ"
Агрохолдинг "Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ", внаслідок чого акції компанії подешевшали на 4,7%.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення компанії на Варшавській фондовій біржі.
"Зерноперевалочні комплекси компанії, а також зерно, що зберігається в порту "Чорноморськ", були значно пошкоджені. Початкові оцінки показують, що для повернення активів у робочий стан знадобиться значний час", - повідомляє "Кернел".
Повідомлення про пошкодження призвели до обвалу курсу акцій на біржі з PLN13,53 до PLN12,34 і до високої волатильності.
На якийсь момент акціям вдалося відіграти падіння, однак на 15:00 за місцевим часом вони котирувалися за курсом близько PLN12,7-12,9, що приблизно на 5% нижче за ціну відкриття.
Нагадуємо:
Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Компанія є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, агрохолдинг здійснює вирощування агропродукції та її реалізацію.
На початку липня CEO компанії Євген Осипов на засіданні зернового клубу Української зернової асоціації повідомив про необхідність подальшого розвитку вже збудованих на Дунаї альтернативних коридорів експорту української сільгосппродукції й запевнив, що Україна може виконувати форвардні постачання через них.
Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.