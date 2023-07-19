Акції агрохолдингу "Кернел" впали після масованого ракетного обстрілу порту "Чорноморськ"

Агрохолдинг "Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ", внаслідок чого акції компанії подешевшали на 4,7%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення компанії на Варшавській фондовій біржі.

"Зерноперевалочні комплекси компанії, а також зерно, що зберігається в порту "Чорноморськ", були значно пошкоджені. Початкові оцінки показують, що для повернення активів у робочий стан знадобиться значний час", - повідомляє "Кернел".

Повідомлення про пошкодження призвели до обвалу курсу акцій на біржі з PLN13,53 до PLN12,34 і до високої волатильності.

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На якийсь момент акціям вдалося відіграти падіння, однак на 15:00 за місцевим часом вони котирувалися за курсом близько PLN12,7-12,9, що приблизно на 5% нижче за ціну відкриття.

Нагадуємо:

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Компанія є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, агрохолдинг здійснює вирощування агропродукції та її реалізацію.

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На початку липня CEO компанії Євген Осипов на засіданні зернового клубу Української зернової асоціації повідомив про необхідність подальшого розвитку вже збудованих на Дунаї альтернативних коридорів експорту української сільгосппродукції й запевнив, що Україна може виконувати форвардні постачання через них.

Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.