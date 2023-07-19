Всі розділи
Укр / Рус

Міненерго до зими планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей

Середа, 19 липня 2023, 16:36 - Анастасія Жарикова
 
урядовий портал

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 в уряді відбулась нарада щодо стану підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян, представники Верховної Ради, Міненерго та НЕК "Укренерго". 

"Всі структури, залучені до підготовки до зими, мають зосередити увагу на питаннях відновлення генеруючих потужностей, планових ремонтів та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів. По всіх напрямках слід рухатися швидко й скоординовано, аби максимально відновити та убезпечити енергосистему перед новим осінньо-зимовим періодом", — зазначив Шмигаль.

Реклама:

У свою чергу глава Міненерго Галущенко повідомив, що планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах іде згідно з графіком. 

За її результатами до наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей. 

Читайте також: Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. До чого готуватися?

Реклама:

Економічна правда

Кабмін Міненерго енергетика
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель під час воєнного стану - заява 19 липня 2023, 13:11
Уряд затвердив порядок використання зібраних на United24 коштів на розмінування 19 липня 2023, 11:27
Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами 18 липня 2023, 19:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті