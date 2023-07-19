Міненерго до зими планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей

урядовий портал

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 в уряді відбулась нарада щодо стану підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян, представники Верховної Ради, Міненерго та НЕК "Укренерго".

"Всі структури, залучені до підготовки до зими, мають зосередити увагу на питаннях відновлення генеруючих потужностей, планових ремонтів та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів. По всіх напрямках слід рухатися швидко й скоординовано, аби максимально відновити та убезпечити енергосистему перед новим осінньо-зимовим періодом", — зазначив Шмигаль.

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У свою чергу глава Міненерго Галущенко повідомив, що планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах іде згідно з графіком.

За її результатами до наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

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Економічна правда