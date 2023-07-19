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Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт

Середа, 19 липня 2023, 13:31 - Українська правда
 
кмда

Київський фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт, який триватиме з 20 липня по 22 серпня.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Влада повідомила, який об’єм робіт потрібно буде зробити. Зокрема, відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали.

Також ремонтники проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

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А вже після всіх робіт фахівці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Що було раніше: 19 червня столична влада повідомляла, що фунікулер не працював більше 3 годин через технічні проблеми.

Українська правда

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Київ транспорт КМДА
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