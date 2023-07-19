Україна змінить процедуру пропуску через митницю вантажів збройних сил держав ЄС та НАТО

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу законопроєкт N9402 щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів митних процедур декларування військової техніки та інших товарів збройних сил держав ЄС та НАТО.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою реалізації взятого Україною стратегічного курсу, закріпленого у Конституції України, на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Такі стратегічні цілі потребують необхідності, зокрема, у підвищенні професійного рівня та оперативних спроможностей Збройних Сил України", - зазначив Гетманцев.

Оскільки реалізація таких цілей забезпечується, зокрема, як шляхом проведення багатонаціональних навчань на території України із залученням підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, так і участю Збройних Сил України у проведенні навчань на території держав-членів ЄС та НАТО, законопроєктом пропонується:

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дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;

встановити, що застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту;

імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів під час багатонаціональних навчань.

Метою законопроєкту є впровадження в національне митне законодавство положень щодо застосування Форми 302, яка використовується для переміщення військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав-членів Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Крім того, передбачається створення передумов для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод про використання в державах-членах ЄС або НАТО Форм 302, що оформлюватимуться для підрозділів Збройних Сил України, які направляються до інших держав.