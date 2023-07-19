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Прибутки збройових компаній Словаччини за 2022 рік зросли в чотири рази

Середа, 19 липня 2023, 12:20 - Європейська правда

Найбільші збройові компанії Словаччини за минулий рік збільшили прибутки у чотири рази порівняно з 2021 роком та підтвердили, що це пов’язано з російсько-українською війною.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

17 найбільших компаній словацького ОПК за 2022 рік наростили продажі на 51% – з 262 млн до 396 млн євро. Прибутки зросли ще більше – з 11 млн до 49 млн. 

У річних звітах кілька виробників підтвердили, що такі результати пов’язані з підвищенням інтересу до продукції після того, як Росія почала відкриту повномасштабну війну проти України. 

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Так, дуже зросли продажі у заводу боєприпасів у місті Новаки, у збройової компанії, що збирає словацькі гаубиці Zuzana 2 та бронемашини Patria.

Як відомо, Словаччина першою передала Україні систему ППО С-300, а навесні 2023 року, майже синхронно з Польщею, передала 13 радянських винищувачів МіГ-29.  

Україна чекає від Словаччини ще 16 САУ Zuzana. Під час візиту президента України до Братислави оголосили, що країни планують спільне виробництво техніки для розмінування. 

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Європейська правда

Словаччина зброя Україна війна
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