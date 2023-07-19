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Нафта падає через занепокоєння попиту в США, попри стимулювання пропозиції в Китаї

Середа, 19 липня 2023, 10:28 - Анастасія Жарикова

Світові ціни на нафту в середу, 19 липня, знизились після підвищення на початку азіатських торгів, оскільки ринки порівнювали занепокоєння щодо попиту в США з обіцянкою Китаю підтримувати економічне зростання, обмеженням російської пропозиції та скороченням запасів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на Brent впали на 1 цент до 79,62 долара за барель на 06:15 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 15 центів до 75,60 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Аналітики вважають, що оскільки ФРС, ймовірно, востаннє підвищить процентні ставки в липні, побоювання щодо попиту в США, який обмежить зростання цін на нафту, залишиться.

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Економісти все ще стурбовані тим, що інфляція в США може не знизитися досить швидко навіть за умови підвищення ставок. 

Натомість головний економіст Китаю пообіцяв у вівторок, що запровадить політику "відновлення та розширення" споживання у другій за величиною економіці світу, що може підвищити попит на нафту, оскільки купівельна спроможність споживачів залишається низькою.

З боку пропозиції Росія скоротить експорт нафти на 2,1 мільйона метричних тонн у третьому кварталі відповідно до запланованого добровільного скорочення експорту на 500 тис барелів на день у серпні.

Ціни також підтримало очікуване падіння американських акцій після того, як дані Американського інституту нафти, промислової групи, показали, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів впали минулого тижня. 

Економічна правда

нафта ціни США Китай Росія
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