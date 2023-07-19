Курс валют на 19 липня: готівкова гривня зміцнюється до долара
Середа, 19 липня 2023, 09:56 -
У середу, 19 липня, долар та євро зберігають стабільність на чорному ринку та в банках, котирування, порівняно з вівторком, змінились на 1-2 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,98 - 37,14 грн проти котирувань у 36,98 - 37,16 у вівторок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,37 - 41,62 грн проти курсу 41,36 - 41,61 грн за євро в вівторок.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,7 - 37,3 грн (курс на 18 липня – 36,73 - 37,3 грн);
- Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 18 липня – 41,0 - 41,8 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,55 - 37,15 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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