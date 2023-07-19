Курс валют на 19 липня: готівкова гривня зміцнюється до долара

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У середу, 19 липня, долар та євро зберігають стабільність на чорному ринку та в банках, котирування, порівняно з вівторком, змінились на 1-2 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,98 - 37,14 грн проти котирувань у 36,98 - 37,16 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,37 - 41,62 грн проти курсу 41,36 - 41,61 грн за євро в вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,7 - 37,3 грн (курс на 18 липня – 36,73 - 37,3 грн);

Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 18 липня – 41,0 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,55 - 37,15 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;

Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда