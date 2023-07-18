Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили про корупційні ризики у порядку закупівель під час воєнного стану: неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"Йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану, пропозиції змін до якої підготувало НАБУ.

Як підкреслили в НАБУ, цей крок націлений на усунення низки ризиків, серед яких:

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безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмету закупівель;

наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;

відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;

відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;

попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

У НАБУ додали, що проінфорсували Кабмін листом про ці ризики та надали відповідні рекомендації. Згідно з законом "Про Національне антикорупційне бюро України" органи держвлади мають протягом 30 днів розглянути вказані рекомендації.

Економічна правда