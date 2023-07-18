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Кабмін подав на ратифікацію угоду між Україною та Канадою про мобільність молоді

Вівторок, 18 липня 2023, 18:39 - Лія Ільченко

18 липня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Канади про мобільність молоді".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується ратифікувати угоду, що дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для практичної її реалізації. Зокрема, забезпечити необхідні правові умови для розвитку українсько-канадських звʼязків у молодіжній сфері. А саме, організовувати обміни молоддю України та Канади.

Мета угоди, дати можливість молоді подорожувати, тимчасово працевлаштовуватися, набувати життєвого досвіду за кордоном. А також - отримати краще розуміння культури, суспільства, мови іншої держави.

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Канада Кабмін
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