Кабмін подав на ратифікацію угоду між Україною та Канадою про мобільність молоді

18 липня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Канади про мобільність молоді".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується ратифікувати угоду, що дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для практичної її реалізації. Зокрема, забезпечити необхідні правові умови для розвитку українсько-канадських звʼязків у молодіжній сфері. А саме, організовувати обміни молоддю України та Канади.

Мета угоди, дати можливість молоді подорожувати, тимчасово працевлаштовуватися, набувати життєвого досвіду за кордоном. А також - отримати краще розуміння культури, суспільства, мови іншої держави.

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