Японія планує запровадити нові обмеження на експорт автомобілів до Росії

Уряд Японії має намір значно посилити обмеження на експорт легкових автомобілів, в тому числі вживаних, як додаткову санкцію проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це пише японська газета Yomiuri.

Видання зазначає, що японські вживані авто дуже популярні в РФ, оскільки вони мають хорошу якість.

"Таким чином Японія приєднається до США та ЄС, щоб підвищити ефективність економічних санкцій.

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Очікується, що до кінця липня Кабінет міністрів затвердить поправки до Наказу про контроль за експортною торгівлею, які, як очікується, будуть застосовані вже на початку серпня", - йдеться у повідомленні.

З квітня 2022 року Японія заборонила експорт до Росії люксових автомобілів вартістю понад 6 млн єн.

"Нове ембарго поширюється на всі гібридні авто та електромобілі (EV), а також на бензинові та дизельні автомобілі з робочим об'ємом двигуна понад 1 900 куб. см", - пише газета.

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Економічна правда