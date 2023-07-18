Японія планує запровадити нові обмеження на експорт автомобілів до Росії
Уряд Японії має намір значно посилити обмеження на експорт легкових автомобілів, в тому числі вживаних, як додаткову санкцію проти Росії за її вторгнення в Україну.
Про це пише японська газета Yomiuri.
Видання зазначає, що японські вживані авто дуже популярні в РФ, оскільки вони мають хорошу якість.
"Таким чином Японія приєднається до США та ЄС, щоб підвищити ефективність економічних санкцій.
Очікується, що до кінця липня Кабінет міністрів затвердить поправки до Наказу про контроль за експортною торгівлею, які, як очікується, будуть застосовані вже на початку серпня", - йдеться у повідомленні.
З квітня 2022 року Японія заборонила експорт до Росії люксових автомобілів вартістю понад 6 млн єн.
"Нове ембарго поширюється на всі гібридні авто та електромобілі (EV), а також на бензинові та дизельні автомобілі з робочим об'ємом двигуна понад 1 900 куб. см", - пише газета.
Економічна правда