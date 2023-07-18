У Держслужбі зайнятості розповіли про актуальні вакансії та зарплати: хто отримує найбільше
В Україні на ринку праці найбільше спостерігається попит на такі вакансії як продавець-консультант, водій та менеджер з продажу. Найбільше працівників шукають у Києві та області, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.
"Тенденції, які складаються на ринку праці в поточному році, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.
Одним із маркерів, які найкраще характеризують наявність зазначених вище процесів, є зростання попиту на працівників відповідних професій", - йдеться в повідомленні.
Топ професій за кількістю наявних вакансій на Єдиному порталі вакасій склали:
- продавець-консультант - 15 323 вакансій;
- водій - 8 409 ;
- менеджер з продажу - 7 350.
Також до першої десятки увійшли бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.
"Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить: продавець-консультант - 100 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; водій - 120 тис. грн; бухгалтер – 107,5 тис. грн; кухар - 115 тис. грн; інженер - 140 тис. грн; лікар - 100 тис. грн; вантажник - 35 тис. грн; швачка - 54 тис. грн; фармацевт – 64 тис. грн", - додають у держцентрі.
Що стосується вакансій, які роботодавці подають до Державної служби зайнятості, найбільша кількість зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Найчастіше шукають:
- кваліфікованих робітників з інструментом – 21%;
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;
- працівників сфери торгівлі та послуг – 15%.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис гривень.
Також у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн.
Читайте також: Ринок праці 2023: де зараз найбільші зарплати та яких спеціалістів шукають
Рада легалізує домашніх працівників. Що це означає та кого стосується?