У Держслужбі зайнятості розповіли про актуальні вакансії та зарплати: хто отримує найбільше

В Україні на ринку праці найбільше спостерігається попит на такі вакансії як продавець-консультант, водій та менеджер з продажу. Найбільше працівників шукають у Києві та області, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

"Тенденції, які складаються на ринку праці в поточному році, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Одним із маркерів, які найкраще характеризують наявність зазначених вище процесів, є зростання попиту на працівників відповідних професій", - йдеться в повідомленні.

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Топ професій за кількістю наявних вакансій на Єдиному порталі вакасій склали:

продавець-консультант - 15 323 вакансій;

водій - 8 409 ;

менеджер з продажу - 7 350.

Також до першої десятки увійшли бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.

"Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить: продавець-консультант - 100 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; водій - 120 тис. грн; бухгалтер – 107,5 тис. грн; кухар - 115 тис. грн; інженер - 140 тис. грн; лікар - 100 тис. грн; вантажник - 35 тис. грн; швачка - 54 тис. грн; фармацевт – 64 тис. грн", - додають у держцентрі.

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Що стосується вакансій, які роботодавці подають до Державної служби зайнятості, найбільша кількість зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Найчастіше шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21%;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг – 15%.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис гривень.

Також у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн.

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