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Діяльність зі збереження популяції лосося в РФ визнали такою, що підриває економіку 

Вівторок, 18 липня 2023, 15:17 - Лія Ільченко

Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність міжнародної неурядової організації Wild Salmon Center, яка займається питаннями збереження тихоокеанського лосося.

Російська прокуратура вважає, що така діяльність буде сковувати економічний розвиток Росії, передає агентство РБК.

"Декларованою метою організації є "збереження тихоокеанського лосося". Фактично діяльність WSC у Російській Федерації використовують як прикриття під час реалізації проєктів, спрямованих на сковування економічного розвитку Росії", - йдеться в повідомленні.

Як приклад Генпрокуратура навела просування WSC ідеї створення на Далекому Сході особливо охоронюваних природних територій. Прокурори вирішили, що це призведе не тільки до "обмеження рибного промислу для російських промислових компаній", а й до "блокування газо- і нафтовидобувних галузей на території Сахалінської області в інтересах іноземних неурядових компаній та осіб".

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У відомстві зазначили, що організацію фінансують із коштів приватних комерційних і некомерційних структур, зокрема корпорації Google, та американські урядові структури.

Нагадуємо:

Центр дикого лосося (The Wild Salmon Center, WSC) - міжнародна природоохоронна організація, яка працює над захистом дикого лосося, севрюги, гольця, форелі та екосистем, від яких залежать ці види.

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Штаб-квартира знаходиться в Портленді, штат Орегон, США.

Водночас WSC співпрацює з громадами, бізнесом, урядами та іншими некомерційними організаціями в Японії, Британській Колумбії, США, зокрема й на Алясці. До липня 2023 року така співпраця здійснювалася й з Росією.

Метою організації є захист та збереження здорових лососевих екосистем в північній частині Тихого океану. 

Росія
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