Рекордні кошти від приватизації-2023 держава спрямовує на покриття дефіциту бюджету

Усі кошти, які держава виручила у 2023 році від приватизації ідуть на покриття дефіциту бюджету, але згодом витрачаються виключно на потреби нацбезпеки та оборони.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в коментарі ЕП.

За її словами, до державного бюджету з початку поточного року надійшло 2 млрд гривень від приватизації державного майна, при цьому третина, а саме 683,7 млн – у червні.

Вона також наголосила, що надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету. Але спрямовуються - винятково на потреби національної безпеки й оборони.

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За словами Підласої, найбільше надійшло коштів від приватизації таких об’єктів: будівлі готелю "Ермітаж" – 311 млн грн, ЄМК ДП "Укроборонресурси" – 210 млн грн, Усть-Дунайський порт – 201 млн грн, Сторонибабський спиртзавод – 142 млн грн, ЄМК ДП "Електронмаш" – 120,8 млн грн, готель "Власта" – 115 млн грн.

За перше півріччя 2023 року надходження від приватизації до загального фонду державного бюджету склали 1,8 млрд гривень, що більше на 73,3% порівняно з відповідним періодом 2021 року та в 6,1 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року.

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Мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд. За даними Фонду держмайна, 73% проданих об’єктів у 2023 році мали фінальну ставку до 1 млн гривень.

Як стверджували в ФДМУ, переважно це були закинуті об’єкти адміністративної нерухомості у маленьких містечках і селах.

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