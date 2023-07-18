Google запускає в Україні освітній курс "Виведіть свій бізнес на міжнародний ринок" в межах довгострокової програми підтримки малого та середнього бізнесу, що виробляє свої товари та послуги в Україні та зацікавлений у виході на нові ринки.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, Спілки Українських підприємців.

В умовах війни малі та середні бізнеси, що експортують свої товари та послуги, не тільки виживають, але й розвиваються. Їх експортні операції допомагають зберігати робочі місця, платити податки, робити пожертви на гуманітарну допомогу в Україні.

Також серед основних переваг масштабування бізнесу на нові ринки: збільшення продажів, збільшення прибутку та клієнтської бази, генерування нових ідей для продукту чи послуги, можливість стати більш стійкими та конкурентоспроможними.

Саме тому Google прагне допомогти українському малому та середньому бізнесу розширити свої можливості, завдяки експорту послуг та товарів на нові ринки.

Освітній курс "Виведіть свій бізнес на міжнародний ринок" розпочинається 18 липня 2023 року. Відеоматеріали курсу можна переглядати в комфортній і актуальній саме для вас послідовності та в зручний час.

Освітній курс буде корисним власникам малого та середнього бізнесу, хто вже вийшов на міжнародні ринки, але бажає більшого та тим, хто тільки наважується спробувати експорт.

Учасники курсу дізнаються, як сформувати дорожню мапу виходу вашого бізнесу на новий ринок; використовувати інструменти Google, наприклад, Market Finder, для експорту; знайти в Україні досвідчених партнерів для побудови операцій за кордоном, почати швидке масштабування власного бізнесу тощо.

Під час проходження курсу учасники отримають нагоду:

здобути нові знання щодо роботи на міжнародних ринках;

отримати доступ до інструментів для розвитку вашого бізнесу;

знайти партнерів для розширення глобального впливу;

вчитися на досвіді експертів на інформативних подіях;

отримати бонус на рекламу у розмірі 10 000 грн ( застосовуються умови ).

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