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Через негоду без світла залишились 110 населених пунктів - Міненерго

Вівторок, 18 липня 2023, 12:54 - Анастасія Жарикова

На вівторок, 18 липня, в українській енергосистемі відсутній дефіцит потужності, але через негоду є знеструмлення у чотирьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, у 5 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі. Наразі залишаються знеструмленими 110 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Івано-Франківській областях", - йдеться в повідомленні.

Також у понеділок без світла були 36 населених пунктів на Волині, наразі всі громади заживлено. 

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Через обстріли прифронтових територій знеструмлювалися 33 населених пункти у Донецькій області. 

Без світла також частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. 

Внаслідок повені, спричиненою підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, без світла 12,7 тисячі споживачів у Херсоні.

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Також триває ремонтна кампанія на об’єктах теплової, гідро- та атомної генерації. 

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - додали в Міненерго.

Економічна правда

Міненерго енергетика електроенергія
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