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Передбачлива Укрпошта запустила у продаж лінійку товарів на честь СБУ "Хто, як не ми, спалить мости"

Вівторок, 18 липня 2023, 12:40 - Лія Ільченко

Укрпошта завчасно розробила лінійку товарів на честь СБУ — футболку і стикерпаки з написом "Хто, як не ми, спалить мости", і наразі їх вже можна замовити на офіційному сайті поштового оператора.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, розробку цих товарів провели завчасно, з розрахунком запустити у день, коли на Кримському мосту вчергове стануться вибухи.

"Сьогодні російські пабліки знову палали, що знову Укрпошта про щось знала і готувала марки. Ну щось знала, щось не знала, про це після перемоги. А поки СБУ організовує бавовну, Укрпошта створює мерч (merchandise, англ., товар - ред.) з такої ж якісної бавовни на честь СБУ! Не можна ж щоб таке свято і без подарунків", - зазначив Смілянський.

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Чорну футболку з написом "Хто, як не ми, спалить мости" можна передзамовити за 549 гривень. Стикерпак із 19 наліпок коштує 99 гривень.

Нагадуємо:

Марку "Русскій воєнний корабль, іді ...", яка була випущена за день до вдалої атаки ЗСУ на флагманський крейсер "Москва" (у результаті чого останній був затоплений), визнали найкращою у світі у 2022 році.

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