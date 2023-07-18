Бізнес в Україні навчився підробляти фіскальні чеки, що видаються РРО - ДПС

Державною податковою службою викрито схему видачі імітованих фіскальних чеків.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Фахівцями ГУ ДПС у м. Києві виявлено мережу магазинів, у якій при продажу товару за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні", - йдеться в повідомленні.

Чеки створювалися за допомогою традиційного РРО із зазначенням всіх необхідних реквізитів оригінальних чеків (фіскальний номер РРО, заводський номер РРО тощо), що належать зареєстрованому в ДПС РРО. При цьому інформація про такі операції не надсилалась до Системи обліку даних РРО.

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Після викриття цієї схеми, середньодобові готівкові розрахунки в указаній мережі зросли в 10-15 разів.

Також у м. Харкові податківці викрили фізичну особу – підприємця, який при здійсненні господарських операцій використовував схожу схему приховування доходів від оподаткування. Тобто, програмний РРО, який використовувався суб’єктом господарювання, дозволяв ухилятись від належного обліку і сплати податків.

Як випливає з повідомлення ДПС, подібні порушення не обмежуються указаними випадками.

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"Відповідна інформація щодо таких суб’єктів господарювання, які спотворюють податкову інформацію, що передається від РРО та програмних РРО до ДПС, буде направлена до правоохоронних органів для надання правової оцінки таким діям та організації відповідних заходів", - зазначили, зокрема, податківці.

Нагадуємо:

На підписі президента знаходиться законопроєкт №8401, яким з 1 жовтня 2023 року повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (окрім прифронтових територій та територій можливих бойових дій).