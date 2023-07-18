Нафта зростає через ймовірне скорочення поставок

Ціни на нафту піднялися на азійських торгах у вівторок, 18 липня, оскільки інвестори припускають можливе скорочення поставок нафти в США після падіння на попередній сесії через слабше, ніж очікувалося, економічне зростання Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту Brent подорожчали на 10 центів до 78,60 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем.

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Ціни на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 14 центів до 74,29 доларів за барель.

Напередодні обидва контракти подешевшали більш ніж на 1,5%.

Що вплинуло на ціни

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Чотири опитані Reuters аналітики підрахували, що запаси сирої нафти в США впали приблизно на 2,3 мільйона барелів за тиждень до 14 липня.

"Слабкі дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю, опубліковані в понеділок, "тримали обережну кришку щодо цін із деякими застереженнями щодо відновлення попиту", — зазначив ринковий стратег IG у Сінгапурі Джун Ронг Єп.

ВВП Китаю зріс на 6,3% у річному обчисленні у другому кварталі порівняно з прогнозами аналітиків у 7,3%, оскільки його відновлення після пандемії втратило темп.

Тим часом прогнозується, що видобуток сланцевої нафти в США впаде майже до 9,40 млн барелів на день у серпні, що стане першим місячним падінням з грудня 2022 року.

Однак глобальні поставки можуть збільшитися завдяки поновленню видобутку на двох із трьох лівійських родовищ, які були закриті минулого тижня. Видобуток був зупинений протестом проти викрадення колишнього міністра фінансів.

Економічна правда