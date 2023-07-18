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Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар та євро 

Вівторок, 18 липня 2023, 09:51 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 18 липня, на "чорному ринку" долар дешевшає, євро трохи подорожчав проти котирувань понеділка, у банках євро стабільний, долар стало вигідніше продати.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,98 - 37,13 грн проти котирувань у 36,98 - 37,19 у понеділок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,28 - 41,57 грн проти курсу 41,24 - 41,55 грн за євро в понеділок.  

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,73 - 37,3 грн (курс на 17 липня – 36,8 - 37,3 грн);
  • Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 17 липня – 41,0 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 - 37,7 грн;
  • Укрексімбанк – 36,76 - 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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курс валют гривня долар євро
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