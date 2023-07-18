Астарта, БФ "Повір у себе" підписали меморандум про стратегічну співпрацю з Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України підписало Меморандум про співпрацю з агрохолдингом "Астарта-Київ" та благодійним фондом "Повір у себе".

Співробітництво буде спрямовано на покращення соціальних послуг для вразливих груп населення, підтримку психічного здоров’я, підвищення згуртованості і соціальної спроможності територіальних громад для подолання викликів війни.

У фокусі співпраці внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани й родини військових, люди з інвалідністю, малозабезпечені та літні люди.

Реалізувати важливі цілі планується, зокрема, у межах проєкту "Центри життєстійкості" – частини Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Астарта і БФ "Повір у себе" сприятимуть розбудові моделі Центрів життєстійкості і їх впровадженню в територіальних громадах присутності бізнесу.

Меморандум підписали міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, генеральний директор Астарти Віктор Іванчик і голова БФ "Повір у себе" Світлана Мозгова. За словами очільниці Міністерства Оксани Жолнович, сьогодні і державі, і бізнесу важливо посилювати стійкість громад, будувати на місцевому рівні спільноти, які допоможуть урізноманітнити життя, дадуть людям стимул для розвитку.

"Одним із таких рішень є створення Центрів життєстійкості – майданчиків, на базі яких надаватимуть різноманітні соціальні послуги та сервіси. Наша співпраця буде спрямована, зокрема, на мешканців сільських місцевостей, які, на жаль, мають меншу кількість сервісів і підтримок, ніж міські жителі", – зауважила пані міністр.

Для Астарти така співпраця стане можливістю максимально ефективно використати свій потенціал та досвід для допомоги громадам швидше подолати наслідки війни і закласти фундамент соціального благополуччя та стабільності.

"Розвиток нової системи надання соціальних послуг, підтримки психічного здоров’я та захисту вразливих груп населення сприятимуть підвищенню стійкості та спроможності місцевих громад. Переконані, що ефективно вирішувати такі складні завдання можна лише у партнерстві держави і бізнесу. Ми добре розуміємо виклики і потреби місцевих мешканців, адже більше тридцяти років працюємо в громадах і реалізували десятки соціальних ініціатив. У межах проєкту ми також допоможемо створити Центри життєстійкості у громадах, де присутня наша компанія", – зазначив генеральний директор Астарти Віктор Іванчик.

БФ "Повір у себе" долучиться до розробки моделі Центрів, проведе всеукраїнське дослідження потреб мешканців громад, а також запропонує модель оцінки соціального впливу від впровадження Проєкту.