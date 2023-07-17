"Нова пошта" планує до кінця літа відкрити близько 10 відділень у Німеччині

нова пошта

Логічтична компанія "Нова пошта" відкрила друге відділення у Берліні, до кінця літа компанія планує відкрити близько 10 відділень Nova Post у Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нове відділення в Берліні розташоване за адресою: м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589 . Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України - від 5 робочих днів, пояснили в компанії.

"До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо.

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Крім того, ми активно ведемо перемовини з місцевим партнером з приводу розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні. Загалом маємо амбітні плани щодо нашого розвитку та становлення як поштового перевізника в Німеччині", - заявив СЕО Nova Post в Німеччині Сергій Симонов.

Перше відділення Nova Post в Німеччині відкрили у Берліні 30 червня.

"Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки", - додали в компанії.

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Економічна правла